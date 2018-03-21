ننشر أسماء وعناوين فروع البنك الأهلي التي سيمد العمل بها لتحصيل الضرائب

كتب - مصطفى عيد:

قرر البنك الأهلي مد ساعات العمل في 65 فرعا حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الجاري، وخلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك في بيان اليوم، إن البنك مد العمل في هذه الفروع "حتى تتفرغ بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى".

وأضاف أبو الفتوح أن البنك راعى في اختيار الفروع التي سيمتد العمل بها تغطيتها لكافة المناطق الجغرافية بالجمهورية، فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.

وننشر أسماء وعناوين فروع البنك الـ 65 التي سيتم مد ساعات العمل بها من خلال الجدول التالي.