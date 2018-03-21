البنك الأهلي يبيع 20 ألف شهادة "أمان" بقيمة 30 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك باع 20 ألف شهادة أمان المصريين، بقيمة 30 مليون جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

وأضاف أن البنك تلقى 500 ألف طلب من الشركات، لشراء الشهاد لموظفيها، ويعمل البنك حاليا على تجميع البيانات لإصدار الشهادات لهم.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" منذ أكثر من أسبوعين تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.