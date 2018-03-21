هيئة البريد توقع اتفاقية لتسهيل التسوق والشراء من المتاجر الأمريكية

كتبت- شيماء شلبي:

وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، وراميش بلوسو، رئيس مجلس إدارة شركة إكسيس الأمريكية، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التسوق الإلكتروني من الأسواق العالمية المتواجدة بالولايات المتحدة للعملاء في مصر والدول الأفريقية من خلال مركز اللوجستيات الجديد.

وقال الصغير، في بيان للبريد، إن البروتوكول الذي تم توقيعه يتيح للبريد المصري تقديم خدمات تسويقية جديدة ومتميزة للعملاء تمكنهم من التسوق والشراء من المتاجر المتواجدة في الولايات المتحدة والتي تضم أكبر وأشهر الماركات العالمية.

وأضاف أن من أهم المميزات التي ينفرد بها البريد المصري في هذه الخدمة أنه يوفر للعملاء إمكانية شراء أكثر من منتج عبر أسواق إلكترونية متعددة في الولايات المتحدة، وجمعها في شحنة واحدة إلى مصر أو الدول الأفريقية.

وتتيح الخدمة توافر أسعار شحن تنافسية مع إمكانية توصيل الشحنة للعملاء في أي مكان بمصر من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بالجمهورية، والتي يصل عددها إلى 4 آلاف مركز كما تتميز هذه الخدمة بحلول كثيرة لتسهيل عملية السداد للتيسير على العملاء سواء عبر السداد النقدي من خلال مراكز الخدمات البريدية أو باستخدام بطاقة البريد مسبقة الدفع "Easy pay" أو البطاقات الائتمانية الأخرى.