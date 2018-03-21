"رودكاست" تطلق تطبيقا لتقديم محتوى إعلاني وترفيهي لعملاء أوبر وكريم

كتبت - شيماء شلبي:

أطلقت شركة رودكاست، أول تطبيق مصري لتقديم محتوى إعلاني وترفيهي بالمجان لعملاء شركات النقل المشترك مثل شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر، بحسب بيان من "رودكاست" اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إنه سيتم تشغيل هذا التطبيق من خلال شاشة ترفيهية لراكبي المقعد الخلفي في السيارة تتيح له مشاهدة مجموعة من الفيديوهات مثل أخبار كرة القدم، وبرامج كوميديا، وسفر، ومنصة لوصفات والألعاب المختلفة، وسيتم تحديث المحتوى بشكل دوري وعن بعد دون الحاجة لاستدعاء السيارة في أي وقت.

وقال محمد راتب أحد مؤسسي "رودكاست" عن التطبيق: "يأتي إطلاق الخدمة بعد الكثير من العمل من الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي استمرت لأكثر من عام حتي استطعنا تطوير التطبيق بشكله الحالي".

وأضاف أن "التطوير المستمر للمنصة والتحكم في الشاشة عن بعد هو ما يميز التطبيق، فكل الآراء والبيانات الصادرة عن التطبيق تؤخذ في الاعتبار لتطوير المحتوى وتقديم خدمة أفضل لمستخدميها".

وقال شريف حسن أحد مؤسسي الشركة، إن "هذا التطبيق يعد من أفضل الطرق للمعلنين للوصول إلى الفئة المستهدفة من إعلاناتهم، حيث أن أحد المميزات الموجودة بالتطبيق هي القدرة على استهداف عملاء بوجه الخصوص سواء بالمنطقة الجغرافية أو الفئة العمرية مما يضمن للمعلنين التوافق والوصول لأعلى درجات الكفاءة".

وتقوم الشركة ببيع إعلانات على الشاشات عن طريق وكلاء الدعاية الرقمية في مصر، بحسب حسن الذي أشار إلى أنه حصل بالفعل على عقدين مع شركتي بيبسيكو ويونيليفر.

وقال عمر بدران أحد مؤسسي الشركة، إن الشركة ستدفع مبلغا شهريا لسائق السيارة نظير المحافظة على الشاشات التي سيتم تركيبها في مقر الشركة مجانا.

وتستهدف الشركة الوصول إلى أكثر من ١٢٠٠ سيارة بنهاية العام الجاري، وتعمل على الانتهاء من التحديث الذي سيمكن العملاء من دفع فواتيرهم إلكترونيا عن طريق المنصة، وفقا للبيان.

وتهدف شركة رودكاست إلى التوسع داخل جميع مناطق مصر، والوصول إلى الأسواق الإقليمية أيضا في أوائل عام ٢٠١٩، بحسب البيان.

وشركة "رودكاست" هي شركة مصرية ناشئة تعمل في مجالات تطوير المحتوى والتكنولوجيا والخدمات الإعلانية، استطاعت إنشاء تطبيق مصري خالص باستخدام شاشات "سيكو" المصرية.