مصر تتفق على استضافة المعرض التجاري الأفريقي في ديسمبر

كتبت- منال المصري:

وقعت مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" والاتحاد الأفريقي على اتفاقية لاستضافة مصر للمعرض التجاري الدولي الأفريقي (IATF) ، والمقرر انعقاده في 11 ديسمبر المقبل، بحسب بيان لـ "أفريكسيم بنك" تلقى مصراوي نسخة منه.

وبحسب البيان، اليوم الأربعاء الاتفاقية وقعت بين بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك وألبرت موتشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة وشيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات (EDA) بمصر وذلك، خلال حفل أقامته منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA) في كيجالي ببولاندا.

وقال أوراما إن المعرض التجاري الأفريقي الذي ينظمة مصرفه بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وتستضيفه مصر، سيضم أكثر من 1000 عارض من مختلف أنحاء أفريقيا وأكثر من 70 ألف زائر وأكثر من 70 مليار دولار في الصفقات التجارية.

وقالت رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن مصر ملتزمة بضمان نجاح معرض التجاري الدولي وجعله واحداً من أهم التجمعات التجارية.

وطلبت الشوربجي من جميع البلدان الأفريقية والشركات ضمان تمثيلها في القارة الأفريقية، وفقا للبيان.