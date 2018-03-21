"فيسبوك" تواصل الخسائر.. ومارك يفقد 6.7 مليار دولار من ثروته في يومين

كتب - مصطفى عيد:

تعرضت أسهم شركة "فيسبوك" لضربة جديدة في التعاملات المبكرة لسوق الأسهم الأمريكي، حيث تراجع السهم بنسبة 2%، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وتواجه أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، عاصفة من الانتقادات بعد مزاعم بأن شركة تحليلات حصلت على بيانات 50 مليون مستخدم خلال الإنتخابات الأمريكية الأخيرة من الفيسبوك، بحسب الصحيفة.

وتراجع سهم فيسبوك بنسبة 2% في التعاملات المبكرة لسوق نيويورك إلى 165.23 دولار، حيث خسرت أحد أكثر الشركات الأمريكية قيمة، ونجمة "وول ستريت" على مدى السنوات القليلة الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب مؤشر بلومبرج للأغنياء، خسر مارك زوكربيرج، مؤسس الفيسبوك حوالي 6.7 مليار دولار من ثروته خلال 48 ساعة، حيث تراجعت من 75.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الجمعة، إلى 68.6 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء في الأسواق الأمريكية.

ويملك زوركربيرج حوالي 400 مليون سهم في شركة "فيسبوك"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

ونقلت فايننشال تايمز عن صحيفتي نيويورك تايمز وذا اوبسيرفر، قولهما إن شركة كامبردج أناليتيكا، وهي شركة استخدمتها حملة دونالد ترامب الرئاسية، تلقت بيانات المستخدمين التي تم جمعها باستخدام تطبيق "فيسبوك" المخصص للبحث الأكاديمي.

وواجه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" دعوات من سياسيين أمريكيين وبريطانيين، للإدلاء بشهاداتهم حول الحادث، وفقا للصحيفة.

كما تبحث لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ما إذا كانت "فيسبوك" قد انتهكت شروط مرسوم الموافقة على استخدام البيانات الشخصية، وفقا لما نقلته الصحيفة عن شبكة بلومبرج.

وقالت الصحيفة إن محللي وول ستريت عرضوا وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان نوبة الجدل الحالية سيكون لها تأثير طويل المدى على شركة فيسبوك.

وأشار سكوت ديفيت المحلل في "ستيفل"، الذي قام في يناير بخفض تقييمه لسهم فيسبوك من "شراء" إلى "انتظار"، إلى سبب خفض تصنيفها حيث قال: "لا نعتقد أن الشركة تحركت بسرعة كافية لمعالجة قضايا المنصات الناشئة، وأنها خاطرت بفقدان ثقة المستهلك".

وقالت الصحيفة إنه مع ذلك يبدو بريان نواك في "مورجان ستانلي" أقل قلقا، حيث لا يرى مخاطر أساسية على الإيرادات أو العائد على الأسهم خلال المرحلة الحالية، وفقا لبنك الاستثمار الذي يقع في نيويورك.