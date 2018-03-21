مصدر بالمصرية للاتصالات لا يستبعد طرح حصة من الشركة بالبورصة في 2019

كتبت - شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، لمصراوي، إنه من المستبعد طرح حصة من أسهم الشركة في البورصة هذا العام.

ولكن المصدر لا يستبعد أن يتغير وضع الشركة خلال العام المقبل.

وتمتلك الحكومة 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد أن طرحت الحكومة في عام 2005 نسبة 20% من أسهم الشركة في البورصة.

وكان وزير المالية أعلن الأسبوع الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه ضمن برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا عبر طرح حصص في 23 شركة.

وقال المصدر، إن المصرية للاتصالات ليست ضمن القائمة الأولى للشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة والتي أعلنتها الحكومة مؤخرا، ولكنه لا يستبعد أن يتغير الوضع في 2019.

وبحسب المصدر، فإنه من الممكن أن يرد اسم الشركة في القائمة الثانية للطروحات.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 16 مليار جنيه موزعة على 1.7 مليار سهم.

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