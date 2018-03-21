الذهب يواصل استقراره بالسوق المحلي لليوم الثالث على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

واصلت أسعار الذهب استقرارها بالسوق المصري اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، غير متأثرة بتغير سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 645 جنيهًا، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 552 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5160 جنيها.

وقال نجيب إن أسعار الذهب مستقرة بمصر نتيجة الركود الذي يشهده السوق المحلي وتراجع الإقبال على الشراء، غير متاثرة بتغير سعر المعدن عالميا صعودا أو هبوطا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1315.8 دولار للأوقية (الأونصة).