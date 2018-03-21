البورصة تصعد لأول مرة منذ إعلان الحكومة برنامج الطروحات

كتبت- إيمان منصور:

عاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.19% إلى مستوى 17147 نقطة، بعدما كان قد تراجع على مدار جلستين الماضيتين.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، و58.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 97.3 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بنهاية جلسة أمس الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي ليتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34%، منذ إعلان الحكومة عن خطتها لطرح شركات مملوكة لها في البورصة.