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الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية بتكلفة 6.6 مليار دولار

02:38 م الأربعاء 21 مارس 2018
الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية بتكلفة 6.6 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول اليوم الأربعاء إن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار منها 6 مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص، بحسب وكالة رويترز.

وقال عبد الكريم تقي المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة لرويترز، إن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

وأضاف أن المدينة الجديدة "النعايم" التي ستقام على بعد 70 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الكويت ستستوعب 50 ألف نسمة وأن العائد السنوي المتوقع لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده.

 

الكويت مدينة صناعية

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