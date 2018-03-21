الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر اليوم الأربعاء لوكالة رويترز إن اثنين من رجال الأعمال السعوديين، الوليد بن طلال وفواز الحكير، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولارـ

وبن طلال والحكير، كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية.

وقالت الوكالة إن هذه الإشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة.

وتجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، التي كان المساهم الرئيسي بها فواز الحكير محتجزا أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وقالت مصادر مصرفية لرويترز إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا نظرا لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

ولم يتسن الوصول إلى مجموعة الحكير للتعليق بينما أكدت المملكة القابضة عبر البريد الإلكتروني لرويترز أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.