التضخم السعودي يهبط في فبراير بعد قفزة القيمة المضافة
02:28 م الأربعاء 21 مارس 2018
القاهرة- وكالات:
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع التضخم السنوي في السعودية قليلا في فبراير بعدما قد قفز في يناير عندما فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%.
وارتفعت أسعار المستهلكين 2.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعدما قفزت 3% في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.1 % في فبراير.
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