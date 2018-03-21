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التضخم السعودي يهبط في فبراير بعد قفزة القيمة المضافة

02:28 م الأربعاء 21 مارس 2018
التضخم السعودي يهبط في فبراير بعد قفزة القيمة المضافة

التضخم السعودي

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع التضخم السنوي في السعودية قليلا في فبراير بعدما قد قفز في يناير عندما فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 2.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعدما قفزت 3% في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.1 % في فبراير.

التضخم السعودي السعودية ضريبة القيمة المضافة

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