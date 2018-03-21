قريبا.. مواصفات مصرية لسوائل السجائر الإلكترونية

كتب- عبد القادر رمضان:

قال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الحكومية في شركة جي تي أي مصر، العاملة في مجال السجائر والمعسل، إن لجنة التبغ المصرية في الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية لسوائل السجائ الإلكترونية لأول مرة.

"اجتمعنا مع لجنة التبغ المصرية واقترحنا عليهم إصدار مواصفة قياسية مصرية لسوائل السجائر الإلكترونية بالاستعانة بخبراء لديهم معرفة بهذه المواصفة في العالم ..وهذه المواصفة ستعرض على الجهات الحكومية لترى النور قريبا" بحسب ما قاله إسماعيل.

وقال إسماعيل إن هذه المواصفة سيكون لها دور هام في مكافحة المنتجات المهربة والسوايل المصنعة محليا في أماكن مجهولة وغير المطابقة للمواصفات.

وأضاف "هذه المواصفة ستمكن الجهات الرقابية من مواجهة المنتجات المتداولة في السوق بصورة غير شرعية".

وقال إن هذه المواصفة ستساعد الشركات العالمية على بيع منتجاتها المعتمدة في السوق المصرى بشكل رسمي.

وتابع "شركتنا الأم اشترت شركات سجائر إلكترونية في العالم بالفعل ولكن لا يمكن البيع في السوق المصري إلا بعد وضع إطار قانوني لاستيراد وتداول هذا المنتج".

وجي تي أي هي الذراع الدولي لشركة حي تي العالمية المتخصصة في بيع التبغ على مستوى العالم وتعمل الشركة في أكثر من 120 دولة.

وتعمل الشركة في مصر منذ 5 سنوات، واستحوذت في 2013 على شركة النخلة للدخان التي تعمل في إنتاج المعسل.