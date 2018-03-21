تقرير: إعادة انتخاب السيسي تعني مزيداً من الإصلاح الاقتصادي في مصر

كتبت- ياسمين سليم:

قال تقرير لوحدة الأبحاث "بي إم آي ريسيرش"، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرة ثانية ستساهم في مزيد من تقدم الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وأضاف التقرير "إعادة انتخاب السيسي ستفتح الباب لضبط محدود في أوضاع المالية العامة، التي تضم خفض الدعم على الطاقة".

وتخطط الحكومة المصرية لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء البوتاجاز، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي في 2019.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.

وقال التقرير إن الإصلاحات الاقتصادية المهمة والأكثر إيلاما تم تنفيذها، وانتخاب السيسي سيسهم في مزيد من الإصلاحات.

وبدأت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقررت الحكومة تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ثم قررت رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلاً عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 ورفع أسعار الفائدة.

وساهمت هذه الإجراءات في رفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في يوليو الماضي، قبل أن يبدأ في التراجع منذ أكثر من 3 شهور استنادا إلى سنة الأساس.

وتوقع تقرير بي إم آي ريسيرش أن تتفوق مصر اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري.

وأضاف أن "الإنفاق الاستهلاكي سوف يستفيد من تباطؤ معدلات التضخم، فضلاً عن التحسن التدريجي في خلق وظائف جديدة".

وتوقع التقرير أن ينتظر الاستثمار حالة من الازدهار نتيجة استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأقرت مصر قانوناً جديداً للاستثمار في مايو الماضي، الذي يعطي تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمار بمصر.