مسؤول بشركة سجائر: 82.5 مليار سيجارة بيعت في مصر خلال 2017

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن عباسي، مدير عام شركة جي تي أي اليابانية في مصر، التي تعمل في مجال إنتاج السجائر والمعسل، إن مبيعات السجائر في السوق المحلي، بلغت 82.5 مليار سيجارة خلال العام الماضي، مقابل 82.4 مليار في 2016، و79.1 مليار في 2015.

وأضاف في حلقة نقاشية مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن أصناف السجائر الأجنبية استحوذت على 25.8% العام الماضي.

وقال إن مبيعات الأصناف الأجنبية توقف نموها عند 21 مليار سيجارة سنويا، وأن مبيعاتها في تراجع عامًا بعد عام بسبب الزيادة المستمرة في الضرائب والضغوط الاقتصادية التي تمثل عبئا على المستهلكين.

وتوقع أن يتوقف نمو قطاع السجائر الأجنبية "لحين جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي سينعكس على القوة الشرائية للمستهلك بشكل إيجابي".

وأشار إلى أن الشركة باعت أكثر من مليار سيجارة العام الماضي، وأنها توسعت في تغطية السوق ووفرت منتجاتها في 30 ألف منفذ بيع.

وقال إن شركة جي تي أي، حققت معدل نمو في السوق المصري بنسبة 200% خلال العام الماضي مقارنة بـ2016.

وأشار إلى أن حصيلة الحكومة من الضرائب على السجائر تضاعفت 7 مرات تقريبا خلال 8 سنوات، لتصل إلى نحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 8 مليارات جنيه في عام 2009_2008.

وأضاف أن نسبة الضرائب التي تفرضها الحكومة على السجائر تزيد على التوصيات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، التي لا تزيد على 70%.

وتبيع الشركة صنفي ونستون وكاميل من الشركة.

وجي تي أي هي الذراع الدولية لشركة حي تي العالمية المتخصصة في بيع التبغ على مستوى العالم، وتعمل الشركة في أكثر من 120 دولة.

وزادت حصة الشركة في مصر من 1% في 2016 إلى نحو 2.5% حالياً، بحسب العباسي.

وتعمل الشركة في مصر منذ 5 سنوات، واستحوذت في 2013 على شركة النخلة للدخان التي تعمل في إنتاج المعسل.