تفاصيل وشروط قرض السيارة الجديدة في 5 بنوك

كتبت-منال المصري:

تتنافس البنوك على تقديم قروض السيارات الجديدة للعملاء عبر برامج مختلفة سواء للموظفين أو أصحاب المهن الحرة أو بضمان الأوعية الادخارية.

وتختلف نسبة الفائدة على القرض الذي تقدمه هذه البنوك، حيث يمثل انخفاض نسبة الفائدة، أحد الأسباب التي تدفع العملاء للتوجه إلى بنك دون آخر.

ويعرض "مصراوي" شروط وقيمة القرض المقدم من 5 بنوك عاملة في مصر.

البنك الأهلي المصري:

· قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه كحد أقصى حسب راتب العميل ونوع البرنامج.

· سعر الفائدة 19% متناقصة في حال تحويل الراتب، وترتفع إلى 22% لأصحاب المهن الحرة.

· مدة سداد القرض تتراوح بين عام و7 سنوات كحد أقصى.

· نسبة تمويل البنك لإجمالي ثمن السيارة تصل إلى 100% للموظفين و70% لأصحاب المهن الحرة.

· المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.25% و2% حسب مدة القرض وحالة المقترض سواء كان موظفًا أو من أصحاب المهن الحرة.

· تتراوح سن العميل بين 21 و60 عاماً عند سداد آخر قسط للقرض، وترتفع السن إلى 65 عاماً في بعض الوظائف.

· الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

بنك مصر :

· قيمة القرض تتراوح بين 15 و750 ألف جنيه كحد أقصى حسب الدخل الشهري، وإمكانية تحويل الراتب.

· الفائدة تتراوح بين 18.5% و21.5% على حسب حالة العميل وإمكانية تحويل الراتب من عدمه.

· فترة سداد القرض تتراوح بين عام و7 سنوات كحد أقصى.

· سن العميل تتراوح بين 21 و65 عاماً كحد أقصى.

· الدخل الشهري ألف جنيه للموظفين و2000 جنيه للمهن الحرة.

· نسبة تمويل البنك تصل لـ80% من إجمالي ثمن السيارة في حال تحويل الراتب، و60% من إجمالي قيمة السيارة بالنسبة للمهن الحرة.

· المصاريف الإدارية تتراوح بين 1% و1.5%.

المصرف المتحد:

· الحد الأقصى للقرض يبلغ 350 ألف جنيه في حال عدم تحويل الراتب، ويرتفع إلى 750 ألف جنيه في حال تحويل الراتب، أما لأصحاب المهن الحرة فلا يزيد القرض على 200 ألف جنيه، ولا يقل عن 50 ألف جنيه.

· الفائدة تتراوح بين 18% في حال تحويل الراتب، و21% في حال عدم التحويل، وترتفع إلى 21.5% إلى 22% لأصحاب المهن الحرة.

· مدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 6 سنوات كحد أقصى في حال تحويل الراتب.

· نسبة تمويل البنك لإجمالي ثمن السيارة تبلغ 90% للموظفين و75% لأصحاب المهن الحرة.

· سن العميل لايتجاوز عن 60 عاما عند آخر قسط لسداد القرض ويرتفع إلى65 عاما في حال عدم تحويل الراتب.

· الدخل الشهري لايقل عن 2500 جنيه للموظفين، أما أصحاب المهن الحرة لا يقل عن عن 25 ألف جنيه.

· مصاريف إدارية ما بين 1.5 إلى 2%.

بنك القاهرة :

· قيمة القرض تتراوح بين 15 إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

· الفائدة تتراوح بين 18.5% إلى 30% حسب تحويل الراتب من عدمه.

· مدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات كحد أقصى.

· لا يتجاوز قيمة القرض من البنك 80% من إجمالي قيمة السيارة للموظفين و60% للمهن الحرة

· سن العميل يتراوح بين 21 إلى 65 عاما.

· الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

· المصاريف الإدرية تتراوح بين 1.5 إلى 2 %.

بنك فيصل الإسلامي:

· الحد الأقصى للقرض 500 ألف جنيه.

· الفائدة تتراوح بين 19.25 إلى 21.5%.

· مدة سداد القرض تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات حسب نوع المقترض موظف أو من أصحاب المهن الحرة.

· لايتجاوز سن العميل 60 عاما.

· نسبة التمويل 75%.

· الرتب لايقل عن 1500 جنيه.

· المصاريف الإدارية بين 0.5 إلى 1.5% حسب مدة التمويل.

وتتوحد جميع البنوك في الأوراق والإجراءات المطلوبة من العميل، وهي كالآتي :

· صورة الرقم القومي سارية.

· شهادة مفردات الراتب من جهة العمل أو شهادة إثبات دخل محاسب قانوني في حال المهن الحرة.

· إيصال مرافق ( غاز- كهرباء – مياه).

· تقديم عرض لسعر السيارة من أحد معارض السيارات المعروفة.

وتختلف الأوراق على أصحاب المهن الحرة، لتشمل صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبة ومرور عام إلى عامين على مزاولة المهنة وحساب بنكي عن آخر 3 أشهر.