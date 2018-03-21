البوري يتراجع والكابوريا ترتفع.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم الأربعاءء بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء، بينما ارتفعت الكابوريا والمكرونة السويسي.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 39 و42 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

كما زاد سعر كيلو سمك المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 59 و65 جنيها.

ولكن سعر كيلو البلطي استقر عند نفس مستواه بالأمس ليتراوح بين 19 و20 جنيها.

واستقر أيضا سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه.