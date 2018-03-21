ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الكوسة والملوخية والخيار والطماطم والباذنجان، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا والفلفل والسبانخ، فيما استقرت أسعار البرتقال واليوسفي والليمون والجوافة والرمان، وفقا لموقع سوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات بارتفاع 10 قروش.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 و 11 جنيها بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4.5 جنيه بانخفاض 100 قرش.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و 6.5 جنيه.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.25 و5.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.