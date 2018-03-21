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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:42 ص الأربعاء 21 مارس 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتبت - إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

 

الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي بنك مصر

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