المالية تصدر 11 ميدالية تذكارية لتوثيق تاريخ أسرة محمد علي قريبا

كتب - مصطفى عيد:

قال عبد الرؤوف فاروق الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، إن المصلحة ستصدر قريبا مجموعة ثالثة تشمل 11 ميدالية من الميداليات التذكارية التي تصدرها "سك العملة" لتوثيق تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير محمد علي نجل الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر، لمصلحة سك العملة، وبرفقته زوجته الأميرة نوال، وداليا يوسف عضو مجلس النواب ولجنة العلاقات العامة بالمجلس، وفقا لبيان من وزارة المالية.

وقال الأحمدي إن المجموعات التذكارية بدأت بمجموعة كنوز مصر الفرعونية وتحديدا الدولة القديمة والتي تم طرحها للجمهور خلال الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أن المصلحة تعد حاليا لإنتاج مجموعة تذكارية ثانية لتوثق مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر بعد اعتماد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصر واجهة للحج ودعوة كل مسيحي العالم لزيارة مصر واقتفاء أثر العائلة المقدسة بها.

وذكر الأحمدي أن ثالث مجموعة يجري العمل عليها هي مجموعة محمد علي باشا والتي تتكون من 11 ميدالية مصنوعة من الفضة الخالصة تحمل على أحد وجهيها اسم الملك وشعار مصلحة سك العملة، وعلى الوجه الآخر رسما لصورة هذا الملك.

وشملت جولة الأٌمير محمد علي في المصلحة تفقد متحف العملات والأوشحة والميداليات التذكارية الموجودة بالمتحف والذي يمتلك مجموعة نادرة من الميداليات النادرة منها تذكارات لأسرة محمد علي باشا، بحسب البيان.

كما زار الأمير إدارة التصميم بالمصلحة، ومصنعي إنتاج لوحات السيارات وإنتاج العملة المعدنية، وخط إنتاج تشغيلات المصلحة من المنتجات الأخرى غير العملة.