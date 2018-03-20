شعبة المستلزمات الطبية تتبرع بـ 100 ألف جنيه لكل جمعية خيرية بالقاهرة

كتبت- منار الرخ:

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستتبرع بـ 100 ألف جنيه لكل جمعية خيرية في محافظة القاهرة.

وأضاف عقب انتخابه بالتزكية، رئيسا للشعبة اليوم، إن الشعبة ستتفق مع بنك الطعام، لتوزيع كرتونة الخير على الجمعيات الخيرية مجانا.

وقال "بفضل ربنا الشعبة الشعبة هي اللي هتدفع كل المبالغ دي".