بالتزكية.. محمد عبده إسماعيل رئيسا لشعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة

كتبت- منار الرخ:

فاز محمد عبده إسماعيل، برئاسة شعبة المستلزمات الطبية، بغرفة القاهرة التجارية، بالتزكية، اليوم الثلاثاء.

كما فاز محمد عبدالمطلب، بمنصب النائب الأول لرئيس الشعبة، وهشام فوزي صابر بمنصب النائب الثاني، بالتزكية، وكذلك هاني حلمي أحمد سكرتيرا للشعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة، حيث تم انتخاب 18 عضوا لمجلس إدارة الشعبة.

وقال محمد عبده إسماعيل، عقب انتخابه إنه سيتم فصل قطاع الدواء عن شعبة المستلزمات الأدوية، خلال شهرا.