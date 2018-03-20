شركة أمريكية تابعة لبلتون توقع عقد شراكة لدخول السوق السويسري

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة أورباخ جرايسون الأمريكية - التابعة لشركة بلتون المالية القابضة - توقيع عقد شراكة مع شركة ميراباد سيكيوريتيز السويسرية، وذلك لتمكين المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق السويسري بشكل أكبر.

وقالت بلتون في بيان اليوم الثلاثاء، إنه من خلال هذه الشراكة مع شركة ميراباد سيكيوريتيز، "ستوفر شركة أورباخ جرايسون الأمريكية لعملائها بحوثا رائدة وتغطية للفرص الاستثمارية في سويسرا".

كما تمكن هذه الشراكة شركة ميراباد من نشر أبحاثها الاستثمارية عن الأسهم السويسرية ذات القيمة في السوق الأمريكي وذلك لقائمة عملاء أورباخ جرايسون، المكونة من أكثر من 500 عميل من كبار المستثمرين الأمريكيين، بحسب البيان.

وقال ديفيد جرايسون، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي أورباخ جرايسون: "لا يزال السوق السويسري تنافسيا للغاية وهو سوق مليء بالفرص وسط تقلبات السوق السريعة وعدم الاستقرار السياسي".

وأضاف "السوق السويسري يتضمن عددا من كبرى الشركات متعددة الجنسيات في العالم، من هنا فشراكتنا الحصرية مع ميراباد ستمكن عملائنا من كبار المؤسسات الامريكية من الاستثمار في هذه السوق".

وأورباخ جرايسون هي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 125 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة، ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك، بحسب البيان.

وقالت بلتون خلال البيان، إن شركة أورباخ جرايسون أسست شبكة تغطيتها العالمية من خلال الشراكة مع وسطاء محليين وعالميين ومع بنوك في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتقدمة بكافة أنحاء العالم من خلال محللين اقتصاديين وماليين في كل منطقة.

وتقدم الشركة للمستثمرين من المؤسسات الأمريكية خدمة تنفيذ التداولات وخدمة بحثية تفصيلية عن الأسهم المحلية في الأسواق الأخرى، وذلك من خلال شركائها المحليين.

وقال جان إيف دي كلا، المدير الإداري لشركة ميراباد سيكيوريتيز، إن مجموعته التي تأسست في جنيف بسويسرا عام 1819، حيث تعتبر خبيرا معترفا به في إدارة الثروات وإدارة الأصول وخدمات السمسرة وخاصة في مجال الأسهم.

وأضاف ان الشراكة مع أورباخ جرايسون ستمكن ميراباد من توسيع نطاق المستثمرين الذين قد يجدون فرصا عظيمة لاستثماراتهم في السوق السويسرية ذات الأداء القوي.