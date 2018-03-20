بالصور- وزير قطاع الأعمال يفتتح حديقة الميريلاند بعد تطوير المرحلة الأولى

تكييفات "عزبة أبو حشيش" المستعملة ملاذ غير القادرين في حر الصيف

كتبت - شيماء حفظي:

تصوير- أحمد جمعة

افتتح خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، حديقة الميريلاند بالقاهرة بعد انتهاء تطوير المرحلة الأولى منها.

وحضر الافتتاح وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوي، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير محمود حجازي، ومحافظ القاهرة عاطف عبد الحميد.

وقال هاني الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم تطوير المرحلة الأولى من حديقة الميريلاند بتكلفة 45 مليون جنيه على مساحة 16 فدانا.

وتابع أن الشركة تستهدف استرداد تكلفة التطوير خلال 30 شهرا.

وأضاف الديب أن تكلفة تطوير الحديقة كاملة بمساحة 45 فدانا تبلغ 200مليون جنيه، وتتم على ثلاثة مراحل حيث تتبقى المرحلتان الثانية والثالثة.

وتستهدف المرحلة الثانية تطوير مساحة 7 أفدنة لمنطقة الكازينو، والمرحلة الثالثة تطوير مساحة 22 فدانا وهي منطقة المشتل، وفقا للديب.

وأضاف الديب أنه تم طرح كراسات شروط لتطوير المشتل وتحويله لمشتل منتج.

ونفذ تطوير المرحلة الأولى من المشروع شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو".