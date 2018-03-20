شركات حديد تدافع عن نفسها بعد إحالتها لجهاز منع الاحتكار

كتبت- منار الرخ:

دافع طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشى للحديد والصلب، عن قرار شركات الحديد، برفع الأسعار خلال الأيام الماضية، وقال إنها زيادة "مبررة" نتيجة ارتفاع أسعار الخامات "البليت والخردة" في السوق العالمية.

وكان جهاز حماية المستهلك قال في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أحال مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمخالفة قانون المنافسة، بعد رفع الأسعار.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في البيان، إن الجهاز ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم، على حد قوله.

وقال الجيوشي، لمصراوي، إن أسعار الحديد والخامات معلنة في كل المواقع العالمية، وليست في مصر فقط، قائلا " يروحوا يشوفوا المستندات موجودة والفواتير الجديدة في وزارة المالية".

وأضاف" أرفض كلام جهاز حماية المستهلك شكلا وموضوعا، ويجب الاطلاع علي أسعار المواد الخام قبل تقديم أي شكاوى".

وكانت أسعار الحديد شهدت قفزة كبيرة منذ بداية الشهر الجاري، ووصلت إلى أكثر من 13 ألف جنيه للمستهلك.

وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار البليت الذي يستخدم في التصنيع، بالبورصة العالمية، هو السبب وراء زيادة الأسعار المحلية.

وأضاف حنفي أن جهاز حماية المستهلك ليس مختصا بمسألة الاحتكار، وتساءل قائلا "هل أنا لما أرفع السعر يبقي أنا محتكر؟".

وأشار حنفى إلى أنه يثق في جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في قدرته البت في تحقيقات مصانع الحديد ودراسة الشكوى بشكل جيد.

وأضاف أن هناك فواتير في الجمارك تؤكد تصدير الحديد للخارج بنفس الارتفاع في الأسعار.

وأصدر جهاز حماية المنافسة، بيانا اليوم قال فيه إنه لا يقوم بأي تحقيقات بخصوص ارتفاع أسعار الحديد، وإنه لم يتلقى أي شكوى بهذا الخصوص.

لكنه أشار إلى أنه يعد مذكرة بشأن سوق الحديد والأسمنت، في إطار متابعته الدورية للسوق، سيعلن تفاصيلها قريبا.



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