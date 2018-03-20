البنك الأهلي يوقع عقدا بقيمة 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت-منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقدا بقيمة 400 مليون جنيه، لإعادة إقراضها إلى أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة المحافظات.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون بين البنك والجهاز، نظرا لأهمية تنمية المشروعات الصغيرة.

ومن المقرر أن يمول المبلغ نحو 2288 مشروع صغير، بما يوفر نحو 6864 فرصة عمل.

وقال أبو الفتوح إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 40 مليار جنيه حتى بداية مارس الجاري لعدد 59 ألف عميل.

ويستهدف البنك نمو المحفظة الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه في عام 2020 مع التركيز على تمويل القطاعين الصناعي والزراعي، وفقا لنائب رئيس البنك.

وقالت نيفين جامع، رئيسة الجهاز، في المؤتمر إن التمويل سيتم توجيه لتمويل جميع المشروعات الصغيرة الإنتاجية والخدمية والتجارية بفائدة 9% وتبلغ أجال السداد 5 سنوات، مع الاهتمام بتمويل مشروعات المرأة.

ويبلغ الحد الأقصى لتمويل 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بطقاعات الصناعي والطاقة المتجددة، فضلا عن الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي .

فيما يوفر العقد توفير تمويل بحد أقصى 2 مليون جنيه لباقي القطاعات، وفقا لنيفين جامع.

وأضافت أن الصندوق ضخ للبنك الأهلي نحو 14.3 مليار جنيه منذ نشأته وحتى الآن، حيث ساهم في تمويل 332 ألف مشروع بعدد 143 عقدا.

فيما بلغ إجمالي ما ضخه الصندوق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نحو 34 مليار جنيه منذ نشأته وحتى يناير، ليساهم في تمويل 2.8 مليون مشروع وتوفير4.37 مليون فرصة عمل.