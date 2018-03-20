تعرّف على 11 شركة بترول تعتزم الحكومة طرحها في البورصة

كتب- أحمد السيد:

تضمنت خطة الحكومة لطرح مجموعة من الشركات في البورصة نحو 11 شركة تابعة لقطاعي البترول والبتروكيماويات، لتستحوذ على النصيب الأكبر من الشركات والبنوك الحكومية المقرر طرحها.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، يوم الأحد الماضي، أسماء الشركات والبنوك الحكومية، التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا، والتي تضم 20 شركة و3 بنوك.

ومن المتوقع أن تكون شركة "إنبي" هي أول الشركات التي سيتم طرحها في السوق خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ومن بين الشركات التابعة لقطاع البترول، شركات مدرجة بالفعل في البورصة، وهو ما يعني أن الحكومة ستتخلى عن حصة جديدة فيها، أو زيادة رأسمالها، وأخرى ستدرج لأول مرة (طرح أولي).

ويعرض مصراوي أبرز المعلومات عن 11 شركة تابعة لقطاع البترول والتي من المقرر طرحها في البورصة:

1- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي):

· تأسست عام 1978، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 97% من أسهمها، بالإضافة إلى 1% لصالح صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، و2% لشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت).

· يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 220 مليون دولار، في حين يبلغ رأس المال المصرح به 600 مليون دولار.

· غير مدرجة البورصة.

· خلال العام الماضي، تعاقدت الشركة على 62 مشروعًا منها 3 مشروعات خارج مصر بقيمة بلغت 4.2 مليار جنيه أهمها مشروعات تنمية حقل ظُهر وتطوير حقل آتول البحري، فضلا عن مشروع إنشاء منصتين للشركة العامة للبترول.

2- شركة الحفر المصرية:

· تأسست عام 1976 كشركة مساهمة مصرية.

· وفي ديسمبر الماضي استحوذت هيئة البترول على 100% من أسهم الشركة بعدما اشترت حصة مجموعة إيه بي مولر ميرسك الدنماركية مقابل 100 مليون دولار.

· غير مدرجة البورصة.

· تعمل الشركة في حفر وصيانة آبار البترول البرية والبحرية وأي خدمات أخرى تتعلق بأنشطة الحفر.

· تستحوذ الشركة على حجم أعمال خلال العام الماضي بنسبة 70% من السوق المصري، وتسعى حاليا لزيادة نشاطها في الخليج العربي والجزائر.

3- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور):

· تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزاري رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة، ثم أصبحت شركة مساهمة مصرية في 1997.

· وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78% من الشركة، و10% لصالح شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت)، ومثلهم لصالح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، فيما يملك بنك قناة السويس 2%.

· غير مدرجة البورصة.

· خلال العام الماضي، قامت الشركة بتكرير حوالي 40.5 مليون برميل من النفط الخام، وساهمت في توفير أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلي بقيمة 1.4 مليار دولار، وتصدير حوالي 1.7 مليون طن قيمتها 860 مليون دولار.

· وتعمل الشركة حاليا على تنفيذ مشروع أعمال التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60% بقيمة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار.

· وتسوق الشركة منتجاتها في السوق المحلي وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والإفريقية.

4- شركة أسيوط لتكرير البترول:

· تأسست في أكتوبر 1984 لتغطية احتياجات جنوب الوادي من المنتجات البترولية.

· غير مدرجة البورصة.

· أنتجت الشركة العام المالي الماضى، حوالي 1.1 مليون طن من السولار، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 2.1 مليون طن مازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك 41 ألف طن من البوتاجاز، وحوالي 526 ألف طن من البنزين بنوعيه بالإضافة لإنتاجها من النافتا ووقود الطائرات.

· وتهدف خلال العام المالي المقبل إلى تكرير 4 ملايين طن خام، وذلك لإنتاج حوالي 36 ألف طن بوتاجاز و520 ألف طن من النافثا بنوعيها وأكثر من مليون طن سولار وحوالي 2.3 مليون طن مازوت و25 ألف طن وقود طائرات.

· وتعمل حاليا على تنفيذ توسعات وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، ليبدأ العمل في يوليو 2021.

5- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

· تأسست في 1997، وتهدف الشركة إلى تغطية طلب السوق المحلية من المنتجات البترولية وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

· يساهم قطاع البترول بنسبة 27% موزعة بين شركة الإسكندرية للبترول بنسبة 20%، ومجموعة شركات بترولية بنحو 3.5%، ومصر للبترول بنسبة 3.5%، فيما تمتلك شركة مصر للتأمين 9.7%، و10% لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاعين العام والخاص، وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 25.3% ومصر للاستثمارات المالية 8.6%.

· نحو 18.9% من أسهمها مطروح في البورصة.

· تتطلع الشركة لإدارجها في بورصة ناسداك دبي مطلع 2019.

· ينحصر نشاط الشركة في إقامة وإدارة وتشغيل وحدات لإنتاج الزيوت المعدنية الأساسية والنهائية المتعادلة والخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج .

· حققت الشركة أرباح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 745.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 36.6% عن نفس الفترة العام الماضي.

6- شركة سيدي كرير للبتروكيماويات(سيدبك):

· تأسست عام 1997.

· يتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20%، وشركة البتروكيماويات المصرية بنحو 7%، والأهلي كابيتال القابضة بنسبة 7%، وبنك الاستثمار القومي بنحو 7%، وبنك ناصر الإجتماعي بنسبة 2%، ومصر للتأمين بنحو 3%، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى بنسبة 19%، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنحو 12%.

· نحو 23% من أسهم الشركة مطروح حاليا في البورصة.

· تعمل حاليا على إنشاء مصنعين لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، وبدء الإنتاج مع بداية عام 2022.

· تراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي، بنسبة 21%، لتصل إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 1.42 مليار جنيه في العام السابق له.

7- الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (إيثيدكو):

· تأسست 2011 ويبلغ رأسمالها 675 مليون دولار، وتبلغ استثماراتها حوالي 1.9 مليار دولار.

· تتوزع ملكيتها بنحو 20% لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات و20% للشركة القابضة للبتروكيماويات و11% لشركة جاسكو و21% للبنك الأهلي المصري و10% لبنك مصر و14% لبنك الاستثمار القومي 4% لبنك ناصر الإجتماعي.

· غير مدرجة في البورصة.

· تصدر الشركة منتجاتها إلى 52 دولة منها دول الأمريكتين الشمالية واللاتينية وروسيا ودول حوص النيل.

· بلغت مبيعات الشركة من البولي إيثيلين بنهاية 2017 حوالي 351 ألف طن منها حوالي 89 ألف طن في السوق المحلي.

8- شركة أبوقير للأسمدة:

· تأسست في عام 1996.

· تتوزع ملكيتها بين بنك الاستثمار القومي بنسبة 24.88% والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 19.11%، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بنسبة 12.67%، وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنحو 8.11%، والقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 6.51%، وبنك ناصر الإجتماعي بنحو 5.90%، ومصر للتأمين بنسبة 5.44%، واتحاد العاملين المساهمين بأبو قير للأسمدة بنحو 3.839%، والصناعات الكيماوية المصرية2.70%.

· نحو 11% من أسهم الشركة مطروح حاليا في البورصة.

· وصلت أرباح الشركة إلى 1.24 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بارتفاع 14%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

· بلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 3.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 57.9% عننفس الفترة العام الماضي.

9- شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة:

· ترجع ملكية الشركة إلى شركة فوسفات مصر بنسبة 25% و بنك الاستثمار القومي بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10% وشركة بتروجيت بنسبة 10% وشركة إنبي بنسبة 10% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 20% والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.

· غير مدرجة في البورصة.

· تعمل الشركة حاليا على مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور في محافظة الوادي الجديد، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار.

10- الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس):

· تأسست في 2005.

· تتوزع ملكيتها على شركة كندية حصتها تبلغ 50% بينما تمتلك شركات تابعة للحكومة المصرية حصة تبلغ 33% موزعة كالآتى: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بنسبة 12%، الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بنسبة 9%، وتمتلك الشركة العربية للاستثمارات البترولية نسبة 17%.

· غير مدرجة في البورصة.

· تعد الشركة من بين المنشآت الأكثر ترشيدا في استهلاك الطاقة.

11- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب):

· تأسست عام 2003 لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطي.

· يساهم في رأسمال الشركة كل من المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 21.01%، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 21.01%، ووزارة المالية بنسبة 13.11%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 34.15%، ورويال للكيماويات بنسبة 0.22%، الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 10.50%.

· غير مدرجة في البورصة.

· بلغ اجمالي مبيعات التصدير خلال عام 2017 حوالي 87 ألف طن بقيمة حوالي 101 مليون دولار.

· يمثل السوق الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات الشركة، فضلا عن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بعض الدول في أسيا وأمريكا الجنوبية.

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