"الأهلي" يضاعف الحد الأقصى لتمويل القطاع غير الرسمي إلى 200 ألف جنيه

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر مضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعات القطاع غير الرسمي، لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.

جاء ذلك ردا علي سؤال مصراوي، خلال توقيع البنك الأهلي عقدا بقيمة 400 مليون جنيه، مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 9% متناقصة.

وأشار أبوالفتوح، إلى أن البنك يتواصل مع المحافظات والمحليات بهدف تذليل عقبات التمويل أمام القطاع غير الرسمي.

وأشار إلى أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 46 مليار جنيه مستخدم منها 40 مليار جنيه .

وقالت نيفين جامع، رئيسة الجهاز، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن بابا عن القطاع غير الرسمي يشمل تقديم حوافز عديدة لها.