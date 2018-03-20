الذهب يستقر بالسوق المحلية رغم تراجعه عالميا

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالسوق المصرية، عند نفس مستوياتها، أمس، رغم تراجع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 645 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 552 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5160 جنيها.

وقال نجيب إن أسعار الذهب مستقرة بالسوق المحلي نتيجة الركود الذي يشهده السوق وتراجع الإقبال على الشراء.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وساهم اجتماع مجلس الاحتياطي المرتقب في تراجع الذهب نحو 4% من أعلى مستوى في عامين ونصف العام في يناير.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1312.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.

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