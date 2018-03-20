البنك الأهلي يمد ساعات العمل في 65 فرعا لتسهيل سداد الضرائب إلكترونيا

كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر مد ساعات العمل في 65 فرعا، حتى الساعة الخامسة مساءً، لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب، للعملاء ومأموريات الضرائب المختلفة.

وأشار أبوالفتوح إلى أهمية هذه الخدمة، التي يقدمها البنك بالتعاون مع المسؤولين عن السداد الإلكتروني لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية.

وقال أبوالفتوح إن هذه الخدمة تجنب العميل مخاطر نقل الأموال، بالإضافة إلى تبسيط عملية السداد، عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطاء العميل مستندا يفيد قيامه بالسداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة (نقدا أو خصما من الحساب الجاري)، فضلا عن إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، وتواجد عدد كبير من منافذ السداد.

وتتميز الخدمة بتوفير عنصري الأمان والسرعة للعميل، وذلك لعدم تقيده بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي في إطار التيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية في تحصيل الضرائب، وعدم المخاطرة في حمل الأموال للسداد، بحسب أبوالفتوح.

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