اليابان قد تحصل على إعفاء من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم

القاهرة- وكالات:

قال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم الثلاثاء إن هناك احتمالا كبيرا لإعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم على حسب كل صنف، بحسب وكالة رويترز.

وقال سيكو إنه على دراية بأن شركات إنتاج الصلب اليابانية وغيرها تشجع زبائنها الأمريكيين على التقدم للحصول على إعفاءات.

وأضاف أن منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية أسهمت بشكل كبير في الصناعة الأمريكية ولا بديل عنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضى قدما في وقت سابق من هذا الشهر في فرض رسوم نسبتها 25 % على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم لكنه أعفى كلا من كندا والمكسيك وعرض إمكانية استثناء حلفاء آخرين.

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