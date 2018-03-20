بنك مصر يمد ساعات العمل في 75 فرعًا لتحصيل الضرائب إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر اليوم الثلاثاء في بيان إنه قرر مد ساعات العمل في 75 فرعًا تابع للبنك حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة السداد الإلكتروني لضرائب العملاء ومأموريات الضرائب المختلفة، بدءا من اليوم وحتى الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري، وفي الفترة من 23 إلى 30 أبريل المقبل، ماعدا الإجازات الرسمية بين المواعيد المقررة.

وأضاف بيان البنك، تلقى مصراوي نسخة منه، أنه يمكن التعامل من خلال 26 فرعا للبنك من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة مساءً يومي الجمعة والسبت الموافقين23 و24 و30 و31 مارس الجاري، و27 و28 أبريل المقبل، لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.

ويتيح بنك مصر، خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا من خلال شبكة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المسؤولين عن السداد الإلكتروني لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية، وفقا لبيان البنك.

وتتمثل المزايا التي تمنحها خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات في تجنيب العميل مخاطر نقل الأموال وتبسيط عملية السداد، عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطاء العميل مستندا يفيد قيامه بالسداد.

وبحسب البيان، يمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة (نقدا أو خصما من الحساب الجاري)، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، وتواجد عدد كبير من منافذ السداد.

وقال البيان إن هذه الخدمة توفر عنصري الأمان والسرعة للعميل، وذلك لعدم تقيده بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي وعدم المخاطرة في حمل الأموال للسداد.

وأضاف أن االبنك يتيح سداد الرسوم الجمركية، إلكترونيا سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك التي تقدم هذه الخدمة، حيث يتم التأثير الفوري على بيانات العميل بما يفيد السداد.

وقال البيان إن البنك حريص على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.