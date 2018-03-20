وزير التجارة يشارك في القمة الإفريقية برواندا غدا نيابة عن السيسي

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن الوزير طارق قابيل، سيشارك غداً نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بفعاليات القمة الإفريقية المنعقدة في رواندا، لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتضم القمة المقرر انعقادها غدا، نحو 55 دولة أفريقية والتي تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية، بحسب بيان من الوزارة.

وقال الوزير إن الاتفاقية ستتيح إمكانية مناقشة كافة القضايا التجارية الأفريقية في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومن المتوقع زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية يمثل خطوة هامة نحو السوق المشتركة الأفريقية ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادي الأفريقي، كما يحقق الاتفاق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية ويعزز طموحات القارة السمراء في استعادة مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن الاتفاق يتماشى مع التوجهات الحالية للقيادة السياسية في مصر نحو الاندماج والتكامل مع أشقائها الأفارقة وبما يضمن تعزيز التواجد المصري بمحيطها الأفريقي على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث يعد أولى خطوات رؤية أفريقيا 2063 " أفريقيا التي نريدها".

ويترأس كلا من الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية للإعلان رسمياً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في حال توافق الدول الأعضاء، بحسب الوزير.