تعيين رئيس جديد للشركة القابضة للأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير خالد بدوي، أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، برئاسة الدكتور أحمد معتز فتحي حجازي، خلفا للرئيس السابق، محمد ونيس.

وكان حجازي، رئيسا للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وخفض الوزير عدد أعضاء المجلس الذي يستمر لمدة 3 سنوات، إلى 7 أعضاء فقط بدلا من 10 أعضاء، وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، بحسب البيان.

وكان المجلس القديم للشركة قد انتهت مدة عمله في 16 فبراير 2018.

وعين الوزير في مجلس الإدارة، 5 أعضاء جدد إلى جانب أحمد فؤاد طه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأشار البيان إلى أن متوسط أعمار أعضاء مجلس الإدارة في الأربعينات.

وبحسب البيان، ضمت قائمة الأعضاء الجدد كل من رامى البرعي، محامي حر، ومحمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة، ومعتز فاروق، رئيس القطاع المالي لمجموعة القلعة وعضو مجلس الإدارة، وتامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم"، ونيفين عبد العزيز، الأستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال بدوي إن وزارة قطاع الأعمال تهدف إلى دعم مجالس إدارات الشركات بخبرات متنوعة وشابة لضخ دماء جديدة فيها.

وطلب الوزير من المجلس الجديد "ضرورة سرعة التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات التابعة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهتها".

وكان الوزير أصدر قرارا أمس، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة مدحت نافع.

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