التجارة: 24% زيادة في صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال 11 شهر

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال أول 11 شهراً من العام الماضي بنسبة 24% لتسجل 7.5 مليار يورو مقابل 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

كما انخفضت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة بنسبة 3% لتبلغ 18.2 مليار يورو مقابل 18.8 مليار يورو، مما دفع عجز الميزان التجاري بين الجانبين إلى التراجع بنسبة 16% ليسجل 10.7 مليار يورو مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في إطار مشاركة الوزير بالاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأضاف قابيل أن الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، كما أنه يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين كما تسعى مصر أيضا إلى جعلها محور إقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتى قبرص واليونان، ودعم الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب وزارته لتقليل عجز الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.