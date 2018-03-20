"قطاع الأعمال" تعلن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية الجديد

كتبت - شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير خالد بدوى أصدر القرار رقم 20 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين الدكتور مدحت أنور نافع رئيسا لمجلس الإدارة - والذي كان يشغل منصب العضو المتفرغ للشؤون المالية والاستثمار - خلفا للسيد عبد الوهاب، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 7 بدلًا من 9 أعضاء بينهم ثلاثة أعضاء جدد، بحسب البيان.

كما ضم تشكيل المجلس الجديد نضال القاسم عصر عضو غير متفرغ، وجمال محمد مجاهد عضو غير متفرغ، وخالد منير الفقي ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفقا للوزارة.

وشمل الأعضاء غير المتفرغين الجدد في مجلس إدارة القابضة المعدنية، حسام عبد العزيز مدير قطاع تنمية الأعمال بشركة تنمية المشروعات الصناعية، ومينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة "يونيون كابيتال" لإدارة صناديق الاستثمار، ومحمود عبد الباري نائب رئيس مجلس الدولة من ذوي الخبرة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه انخفض بذلك متوسط أعمار أعضاء المجلس من الستينات إلى الأربعينات.