وزير التجارة يبحث الاستفادة من تجربة رومانيا في مجال زراعة القمح

كتبت- إيمان منصور:

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن الوزير، طارق قابيل، بحث مع شتيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني، كيفية الاستفادة من التجربة الرومانية في مجال الزراعة والاستعانة بهم كشريك استراتيجي في توريد القمح لمصر.

وأضاف البيان أن قابيل التقى الوزير الروماني على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في فاعليات المؤتمر الوزاري العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.

وتستورد مصر من رومانيا نحو ما يزيد عن مليون طن من القمح سنويًا، بحسب البيان.

ووفقا لقابيل فإن حجم العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا بلغ خلال الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر الماضي 617 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال نفس الفترة إلى 124.3 مليون دولار مقابل 100.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وقال البيان إن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الروماني تتمثل في الأسمدة، والأدوية، والأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات من لدائن وبلاستيك، والحاصلات الزراعية.

وقال وزير التجارة إن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن الاستثمارات الرومانية في مصر بلغت نحو 18.3 مليون دولار أمريكي في 60 مشروعا استثماريا في القطاعات الخدمية والصناعية ونظم المعلومات والاتصالات.

ونقل البيان عن وزير الأعمال والتجارة الروماني قوله إنه سيتم إيفاد بعثة تجارية رومانية إلى مصر خلال شهر أبريل ومايو المقبلين للتعرف على أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري.

وكان بعثة أعمال تجارية مصرية زارت مدينة بوخارست خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بحسب البيان.