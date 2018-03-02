تيريزا ماي: بريطانيا قد تدخل في شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة- وكالات:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قد تدخل في شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، مع ترتيبات سلسة إلى حد كبير للجمارك على الحدود بما يقلل أي تأخيرات في الموانئ والمطارات، وفقا لرويترز.

وأضافت ماي، خلال كلمة بشأن خططها للخروج من الاتحاد، أن الجانبين قد يبحثان نظاما تقبل بمقتضاه بريطانيا التعرفات الجمركية التي تحددها أوروبا للبضائع المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يتم تطبيق تعرفات مختلفة للبضائع المرسلة إلى بريطانيا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها تريد”أوسع وأعمق“ شراكة ممكنة مع الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات أكثر من أي اتفاقية تجارية أخرى بعد الخروج من الاتحاد.

وأضافت أن بلادها قد تختار التقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدعم الحكومي والمنافسة فور مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.