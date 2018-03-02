أكبرها الكهرباء.. 149.6 مليار جنيه مديونية مستحقة لـ"هيئة البترول" لدى 5 جهات (إنفوجرافيك)

كتب- أحمد السيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للبترول، أن مديونياتها المستحقة لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة حتى نهاية 2017، بلغت 149.6 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات حصل عليها مصراوي، فإن قيمة المديونية البالغة 149.6 مليار جنيه توزع على 5 جهات هي "الكهرباء، والنقل، والسكك الحديدية، وشركة مصر للطيران، والمصانع".

وسجلت مديونية الهيئة، لدى قطاع الكهرباء، نحو 126 مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 2017، مقابل نحو 60 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وفي تصريحات سابقة، قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي، إن مديونية الهيئة لدى الكهرباء، تتوزع بين وزارتي المالية والكهرباء، حيث "تتحمل وزارة المالية ما يقرب من 36 مليار جنيه من إجمالي المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء"، بينما تصل قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء إلى 90 مليار جنيه.

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