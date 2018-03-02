كيف تستفيد العمالة اليومية والمؤقتة من شهادة "أمان المصريين"؟

القاهرة- مصراوي:

تبدأ بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، يوم الأحد المقبل، طرح شهادة "أمان المصريين" أمام المواطنين، بعدما أعلنت عنها الحكومة بشكل رسمي، أمس الخميس، خلال افتتاح الرئيس السيسي عدداً من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة.

وتستهدف هذه الشهادة توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

والفكرة الأساسية من هذه الشهادات هي أن عددا كبيرا من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم في حالة الوفاة.

ومن هنا كانت الفكرة أن توفر هذه الشهادة نوعا من الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة.

ويمكن لأي مصري في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة الذهاب إلى أحد البنوك الأربعة، وشراء هذه الشهادة، ببطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى كشف طبي أو أية أوراق أومستندات أخرى، وكذلك بدون أي مصروفات.

تبلغ قيمة الشهادة 500 جنيه ويمكن الشراء حتى 5 شهادات بقيمة إجمالية 2500 جنيه، وهذا هو الحد الأقصى للشخص الواحد، وتدفع قيمة الشهادة مرة واحدة.

يبلغ أجل الشهادة 3 سنوات ويمكن تجديدها مرتين، وخلال فترة الشهادة يتمتع المواطن بتغطية تأمينية في حالة الوفاة سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث.

وحددت البنوك الفائدة على الشهادة بنسبة 16%، سنويا، لكنها تصرف في نهاية فترة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 و20 جنيها بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل.

ويمكن استرداد قيمة هذه الشهادات بعد 6 أشهر من شرائها، ولكن في هذه الحالة تسقط فورا التغطية التأمينية.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه وحتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً وحتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

ويبدأ المعاش في حالة الوفاة نتيجة حادث من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

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