الجنيه يرتفع أمام 7 عملات أجنبية وعربية في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الجنيه أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.36 جنيه للشراء و2157 جنيه للبيع، مقابل 21.56 جنيه للشراء و21.77 جنيه للبيع، الجمعة الماضي.

وانخفض أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم، ليصل إلى 24.10 جنيه للشراء و24.32 جنيه للبيع مقابل 24.36 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وتراجع الدولار أمام الجنيه، إلى 17.56 جيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

كما هبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.47 جنيه للشراء و58.92 جنيه للبيع، مقابل 58.61 جنيه للشراء و59.1 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال الأسبوع إلى 4.68 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع، مقابل 4.69 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه،إلى 4.78 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، مقابل 4.79 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع.

كما انخفض أيضا سعر الريال القطري إلى 4.56 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، مقابل 4.57 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع الجمعة الماضي.