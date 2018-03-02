أسعار الذهب تهبط 11 جنيها للجرام في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المصري بقيمة 11 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة، 644 جنيها للجرام، مقابل 655 جنيها خلال تعاملات الأحد الماضي.

وأرجع سكرتير عام الشعبة، التراجع في أسعار الذهب محليا إلى انخفاض الأسعار العالمية للمعدن خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 552 جنيها للجرام، وسعر عيار 24 سجل 736 جنيها للجرام، كما سجل الجنيه الذهب 5152 جنيه.

وتوقع نجيب، أن يعاود الذهب ارتفاعه بداية من تعاملات الأسبوع المقبل، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأم.

وقال سكرتير عام الشعبة، إن "الهبوط الكبير يليه ارتفاع في السعر، لكن سعر الذهب كان يهبط تدريجيا على مدار الأسبوع، وهو ما سيجعل الارتفاع أيضا تدريجيا ".