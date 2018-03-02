السعودية تزيد قرضا دوليا إلى 16 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال مكتب إدارة الدين العام السعودي بوزارة المالية بالممكلة، اليوم الجمعة، إن الرياض تزيد قرضا دوليا بقيمة عشرة مليارات دولار في إطار إعادة تمويل إلى 16 مليار دولار، بسبب الطلب القوي من البنوك المشاركة بالفعل في ترتيب القرض والبنوك الراغبة في المشاركة.

وقال المكتب، وفقال لما نقلته وكالة رويترز، إنه سيضيف شريحة”كبيرة“ متوافقة مع الشريعة لدعم هدف المملكة في أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أعلن اليوم عن استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من المكتب.

وتابع "ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه العام 2016م والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي".

وأضافت أنه "تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي".

وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة، بحسب واس.

وبحسب الومكالة الرسمية، يقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.