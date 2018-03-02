التخطيط: 95 مليار جنيه استثمارات عامة بالربع الثاني من العام المالي الجاري

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي، إن الاستثمارات العامة في الربع الثاني من العام المالي الجاري بلغت 95 مليار جنيه بنسبة نمو 86%.

والاستثمارات العامة تشمل استثمارات الجهاز الحكومي، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت الوزارة إلى مصادر النمو الاقتصادي حيث تصاعد المساهمة النسبية للتغير في صافي الصادرات إلى 34%، واستقرار مساهمة الاستهلاك النهائي في النمو عند نحو 30%، وأنه جاء مساهمة الاستثمار في النمو بنحو 36% في الربع الثاني من العام المالي 17-2018.

وكانت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم السبت الماضي.