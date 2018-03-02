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السمك في سوق العبور.. استقرار في سعر البلطي والبوري خلال الأسبوع

01:32 م الجمعة 02 مارس 2018
السمك في سوق العبور.. استقرار في سعر البلطي والبوري خلال الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار كيلو السمك البلطي والبوري خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر كيلو سمك البوري اليوم الجمعة، في سوق العبور ليتراوح بين 42 و48 جنيها وهي نفس مستويات الأحد الماضي.

كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و100 جنيه، واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و22 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم، 20 جنيها مقارنة بالأحد الماضي، ليتراوح بين 350 و400 جنيه، وزاد سعر كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها أيضا ليسجل بين 25. جنيها و300 جنيه.

السمك البلطي البوري سوق العبور

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