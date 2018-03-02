تراجع أسعار الطماطم والخيار واليوسفي في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

شهدت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، انخفاضا في سوق العبور اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار بداية الأسبوع.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفضت أسعار الطماطم والخيار والبطاطس والكوسة خلال الأسبوع.

كما انخفض سعر كيلو اليوسفي والجوافة والرمان والموز، وكذلك الكانتالوب والفراولة، بينما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا والبرتقال البلدي.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.2 و 3 جنيهات بانخفاض 35 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و3 جنيهات بانخفض جنيهين.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها بارتفاع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 6 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و 5 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات بانخفاض جنيه.

البسلة بين 3 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

اليوسفي بين 2 و4 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجوافة بين 3 و4.5 جنيه بانخفاض جنيه ونصف.

الرمان بين 8 و12 جنيها بانخفاض جنيه.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات بارتفاع نصف جنيه.

الكانتلوب بين 3.5 و5 جنيهات بانخفاض جنيه ونصف.

الموز البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.