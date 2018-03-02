ارتفاع صادرات مصر من "مواد البناء" 31% خلال يناير الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 31.2% مقابل نفس الشهر من العام 2017، لتسجل 559 مليون دولار.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أن عددًا من القطاعات التصديرية شهدت تحسنا كبيرا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت صادرات المواد الكيماوية والأسمدة 364 مليون دولار بزيادة نسبتها 26.8% عن الشهر المقارن.

وأوضح البيان، أن الوزير تلقى تقريرا عن مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية المصرية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وارتفعت صادرات الحرف اليدوية في يناير الماضي بنسبة 15.7%، لستجل 14 مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 116 مليون دولار مقابل 104 ملايين دولار خلال شهر يناير 2017 بنسبة زيادة 11.5%.

وقال وزير التجارة والصناعة،وفقا للبيان، إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2018 تضمنت أسواق الاتحاد الأوروبي حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال الشهر 557 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 24%.

كما بلغت قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية 766 مليون دولار مقابل 726 مليون دولار خلال شهر يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها 6%، أما الصادرات للدول الإفريقية غير العربية بلغت 97 مليون دولار بزيدة نسبتها 27%.

كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية 88 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار خلال شهر يناير 2017، وفقا للبيان.