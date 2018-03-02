التجارة: زيادة صادرات مصر غير البترولية إلى 1.9 مليار دولار يناير الماضي

كتبت- إيمان منصور:

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017، وسجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 16%.

وقال بيان للوزارة اليوم الجمعة، إن الواردات المصرية خلال يناير الماضي شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 4%، وسجلت 4.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضي 2017.

وأضاف البيان، أن الوزير تلقى تقرير عن مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية المصرية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وأظهر التقرير، انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الشهر بنسبة 11% ليسجل 2.69 مليار دولار إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير الماضي بلغ 6.5 مليار دولار .

وقال التقرير، إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، وإن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية.

كما تسعى الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ، وفقا للبيان.