زيادة أعداد الهجمات السيبرانية على مصر وفيرس الفدية يهدد البنوك

كتبت- شيماء شلبي:

قالت شركة "تريند مايكرو" العاملة في مجال حلول الأمن الرقمي، إنها رصدت تنامي وتيرة الهجمات السيبرانية على مصر.

وأضافت أن إجمالي عدد البرمجيات الخبيثة التي اكتشفتها الشركة في مصر قد وصل إلى نحو 242.4 ألف برمجية خبيثة خلال الربع الأخير من عام 2017 وحده، ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن الربع الثالث من نفس العام والذي شهد اكتشاف نحو 194.7 ألف برمجية خبيثة.

ووفقاً لهذه النتائج، تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث أكثر الدول تعرضاً لتهديدات البرمجيات الخبيثة على مستوى القارة الأفريقية، حيث سجّلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من البرمجيات الخبيثة والذي بلغ نحو 2.3 مليون برمجية خبيثة، وتلتها المغرب بنحو 341.3 ألف برمجية خبيثة.

وكشف تقرير الشركة أن قطاع التصنيع في مصر كان الأكثر تضرراً من هجمات البرمجيات الخبيثة، وتلاه قطاع التعليم، ثم القطاعات الحكومية، والقطاعين العقاري والتكنولوجي.

وتشكل فيروسات الفدية الخبيثة واحدة من أبرز التهديدات التي يواجهها الأمن السيبراني، بحسب نورا حسن، المدير التنفيذي في شركة "تريند مايكرو" لمنطقة شمال أفريقيا و بلاد الشام، التي قالت ‘ن مصر ليست محصنة بالشكل الكافي ضد هذه التهديدات، خاصة بعد أن وصل إجمالي عدد فيروسات الفدية الخبيثة خلال شهر ديسمبر 2017 إلى 1.7 مليار فيروس، وهي تشكل تهديدات مركّبة تطال البريد الإلكتروني وعناوين الـ URL والملفات الإلكترونية على حد سواء.

وحلّت مصر في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع مستوى فيروسات الفدية الخبيثة في القارة الأفريقية، حيث جاءت بعد كل من جنوب أفريقيا وتونس.

وتتمثل مخاوف "تريند مايكرو" الأساسية في ارتفاع عدد الهجمات على القطاع المصرفي الإلكتروني في البلاد تبعا لنورا،. فخلال الربع الأخير من العام 2017، اكتشفت الشركة 301 برمجية خبيثة تستهدف القطاع المصرفي الإلكتروني، ما يشكل زيادة بنسبة 37% في عدد البرامج الخبيثة بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام والتي بلغت 219 برنامجاً خبيثاً. وفي نفس الوقت، ازداد عدد فيروسات الماكرو بمقدار الضعف تقريباً عما كان عليه في الربع الثالث من العام 2017 ليبلغ 79 فيروساً خلال الربع الأخير من نفس العام. كما وصل عدد تطبيقات الأجهزة المتنقلة التي تم تحمليها خلال الربع الأخير إلى 274 ألف تطبيق، تعتبر 1% منها تطبيقات خبيثة.