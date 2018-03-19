"إي فاينانس" تناقش خطة طرحها في البورصة نهاية الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، لمصراوي، إن الشركة ستناقش في جمعيتها العمومية، نهاية الشهر الجاري، خطة طرحها في البورصة.

وكانت الحكومة أعلنت أمس عن أسماء 23 شركة وبنكا تتضمنها المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، تضمنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance".

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان أمس، إن الحكومة قررت أن تتراوح نسبة الطرح بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وتوقع الجارحي أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

ويأتي طرح الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، ويستهدف جمع إيرادات للدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.

وشركة إي فاينانس، هي شركة حكومية، تتوزع ملكيتها بين بنك الاستثمار القومي 70%، والبنك الأهلي المصري 10%، وبنك مصر 10%، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي 10%.

ويبلغ رأس المال المدفوع في الشركة 175 مليون جنيه، بحسب موقعها الإلكتروني.

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